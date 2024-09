08.09.2024 07:48 Spielzeit des Fritz Theaters startet mit italienischer Premiere

Das Fritz Theater in Chemnitz startet am 14. September mit einer italienischen Satire in die neue Spielzeit.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Am 14. September startet die neue Spielzeit des Fritz Theaters in Chemnitz mit der italienischen Satire "Bezahlt wird nicht" von Dario Fo. Alica Weirauch (41) freut sich auf die neue Spielzeit im Fritz Theater. © Uwe Meinhold "Das Stück spielt im Italien der 70er-Jahre und ist eine Slapstick-Komödie, aber mit ernstem Hintergrund", erklärt Alica Weirauch (41) aus dem Leitungsteam. Es geht um Inflation: Weil das Geld knapp ist, beschließt die Hauptfigur, im Supermarkt zu stehlen. Ihre Beute muss sie nun vor der Polizei und vor ihrem gesetzestreuen Ehemann verstecken. "Inflation ist auch etwas, das uns durchaus bekannt ist, was mit ein Grund war, um zu sagen, das Thema passt", erklärt Weirauch. Chemnitz Kultur & Leute Vom Entenrennen bis zum Klangfestival: Das könnt Ihr heute alles in Chemnitz erleben Fünf Wochen haben die Darsteller vor der Premiere geprobt. "Es war anstrengend, weil man genau timen muss, wann fällt der Schrank um und wie fällt der Schrank um. Und es ist eine wahnsinnige Requisiten-Schlacht mit unheimlich vielen Tüten." Mit italienischem Slapstick punktet das Stück "Bezahlt wird nicht". © Uwe Meinhold Typisch italienisch: Auch Limonchello spielt in der Satire "Bezahlt wird nicht" eine Rolle. © Uwe Meinhold Auf die erste Aufführung ist das gesamte Theater-Team gespannt, allen voran Hund Rocco (15). Denn der Vierbeiner hat eine Tradition: "Er wartet in der Garderobe während der Vorstellungen. Danach kommt er zum Kiosk, bellt und bestellt seine Wiener", so Weirauch. Die bekommt Rocco natürlich nach jeder Aufführung.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold