St. Karli ist der Souvenir-König von Chemnitz

Ein Herz fürs Köpfchen: Die Grafiker Sven Spirjack (51) und Nadine Georgie (42) sind die Erfinder von St. Karli. © Uwe Meinhold

"Wir haben uns da bissel reingesteigert", sagt Grafiker und St.-Karli-Erfinder Sven Spirjack (51) von der Werbeagentur Bär grinsend.

Die witzigen Motive und Sprüche sind längst Kult, haben einen eigenen Facebook-Account, eine Ka(r)lender-Serie, zieren Tassen, T-Shirts, Mützen, Handschuhe, Schirme, Beutel, Kartons, Feuerzeuge und vieles mehr.



Insgesamt 2355 Artikel in verschiedenen Varianten sind im Online-Shop baer-wear.de gelistet. Selbst jeder Chemnitzer Stadtteil hat sein eigenes Fan-Shirt.

Wenn Sven Spirjack auf seinen Ausweis guckt, glaubt er beinahe an Vorsehung: "Ich habe mit dem Karl-Marx-Monument Geburtstag, bin am Tag seiner Einweihung am 9. Oktober 1971 geboren."