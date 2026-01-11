Starke Typen für große Dampfmaschine: Wir sind die Kesselwärter vom Chemnitzer Industriemuseum

Chemnitz - Wenn es richtig dampft, kommen sie zum Einsatz: Kesselwärter sind für die Wartung von Kesselanlagen zuständig. Dazu gehört auch die Überwachung und Vorführung der großen Dampfmaschine im Chemnitzer Industriemuseum. Ulf Lindner (56) ist einer von drei Experten, die die Anlage überprüfen.

Museumsvorführer Frank Hartmann (54) bei der Montage des Einlassventils. © Uwe Meinhold

Hauptberuflich ist Lindner wie sein Kollege Frank Hartmann (54) als Vorführer von Exponaten im Industriemuseum tätig: Spinnmaschine, Dampfmaschine, etc. - Ulf Lindner kann sie alle bedienen.

Die Ausbildung zum Kesselwärter ist notwendig, "um die Dampfmaschine hier im Haus vorführen zu können", so Ulf Lindner.

Er war vorher als Schlosser in Auerswalde tätig und hatte bereits dort mit Dampfanlagen zu tun.

Vor sieben Jahren schloss er die Weiterbildung zum Kesselwart ab. "Die Ausbildung dauert zwei Wochen", erzählt Ulf Lindner. Die große Dampfmaschine ist im Industriemuseum, die Kesselanlage außerhalb.