Start ist morgen: Chemnitzer Festival wird abgespeckt, das ist der Grund

Chemnitz - In Chemnitz startet am morgigen Freitag das Lesefestival "Leselust". In diesem Jahr ist das Festival aber eine Nummer kleiner.

Viele der Veranstaltungen der Literaturtage "Leselust" finden in der Stadtbibliothek im Tietz statt. © Uwe Meinhold

Der Grund für die abgespeckte Version ist das Kulturhauptstadtjahr 2025. Normalerweise findet "Leselust" nämlich im Zwei-Jahres-Turnus statt. Im kommenden Jahr wird es eine zusätzliche, größere Ausgabe mit Partnern aus Tschechien, Pollen, der Ukraine und ganz Deutschland geben.

Zum Auftakt der diesjährigen Lesetage liest die Stefan-Heym-Preisträgerin Joanna Bator (56) am Freitag um 19 Uhr im Tietz (eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro) aus ihrem neuen Roman "Bitternis", ein Buch über Krieg, Gewalt, zornige Frauen und privates Unglück.

Weitere Lesungen sind unter anderem am 20. April (mit Radek Fridrich und Pavel Novotńy), am 22. April (mit Nataša Kramberger), am 24. April (mit Shelly Kupferberg) und am 25. April (Kerstin Hensel). Außerdem gibt es am Samstag einen Schreibworkshop für junge Poeten mit der Leipzigerin Elisa Adam (10-14 Uhr im Tietz, Eintritt frei).

Den Abschluss bildet am 27. April eine Lesung mit dem Chemnitzer Autor Alexander Büttner, der um 18.30 Uhr im Tietz in die fantastische Welt von "Aquileria" entführt (Eintritt frei).