Benjamin Reiners ist der Neue: Was dem Chemnitzer Generalmusikdirektor jetzt am Herzen liegt

Chemnitz - Er gibt zukünftig in Chemnitzer Theatern und bei der Robert-Schumann-Philharmonie den Takt an: Der Dirigent Benjamin Reiners (40) ist ab der Spielzeit 2025/2026 neuer Generalmusikdirektor (GMD) .

Weil der Spanier Guillermo García Calvo (45) als Ex-GMD Chemnitz bereits 2023 den Rücken gekehrt hatte, verfügt die Stadt auch in diesem Jahr über keinen Musikdirektor. Aber: "Unsere wirklich herausragenden Kapellmeister haben in Zusammenarbeit mit der Orchesterdirektorin erstklassige Arbeit geleistet", erklärt Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos).

"Eine echte Herzensangelegenheit ist für mich Musikvermittlung", erklärt Reiners im Hinblick auf das Heranführen von Orchester-Klängen an Kinder und Jugendliche. Es sei ihm zudem wichtig, das Orchester nach außen zu tragen, "mit dem Orchester herauszugehen, in die Stadt rein, unbekannte Säle und Orte zu entdecken und zu bespielen".

Und bereits in der kommenden Spielzeit 2024/2025 wird Reiners, dessen Vertrag als GMD in Kiel dieses Jahr ausläuft, in Chemnitz unter anderem zwei Sinfoniekonzerte und eine Oper dirigieren. Der konkrete Aufführungsplan soll im Mai vorgestellt werden. Reiners Vertrag läuft bis Sommer 2028.