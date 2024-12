Startschuss für die Bergparaden in Sachsen

Am dritten Adventswochenende starten die Aufzüge samstags, 13.45 Uhr, in Johanngeorgenstadt, 15.30 Uhr in Seiffen, 17 Uhr in Schwarzenberg und am Sonntag, 14 Uhr, in Marienberg sowie 17.15 Uhr in Lößnitz.

Bei der offiziellen Abschlussparade am 4. Advent ab 13.30 Uhr werden rund 1000 Trachtenträger aus ganz Sachsen erwartet.