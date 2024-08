Tiere, Filme und das Mittelalter: Unsere Ausflugstipps am Sonntag im Chemnitzer Land

Chemnitz - Heute mal einen ruhigen Sonntag? Nicht mit uns. Wir haben wieder acht spannende Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Am heutigen Sonntag wird der Tierpark-Aktionstag anlässlich des 60-jährigen Jubiläums nachgeholt und bietet von 10 bis 18 Uhr Führungen, Blicke hinter die Kulissen, Fütterungen, offene Tierparkschule, Kinderschminken, Insektenhotels basteln und vieles mehr.

Zwickau - Nach drei schönen Sommerkino-Tagen am Espitas (Äußere Dresdner Straße 25a) ist am Sonntag bereits der letzte und bietet aber nochmal zwei Highlights. Am Nachmittag gibt's wieder ein Familienprogramm um 16 Uhr mit "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm".

Am Abend gibt es um 19.30 Uhr die deutsche Romanze "Wunderschön".

Der Eintritt ist frei.