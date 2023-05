"Traumzauberbaum": Lakomy-Klassiker "wächst" in sächsischem Park

Chemnitz/Waldenburg - Das wird magisch! In der märchenhaften Kulisse des Grünfelder Parks wächst bald der Traumzauberbaum. Das Chemnitzer Kindertheater "verkreiselt" bringt den beliebten Musical-Klassiker von Reinhard Lakomy (1946-2013) im Juni auf die Freilichtbühne Waldenburg.

Zwischen dem 10. und 16. Juni sind acht Vorstellungen geplant. Nach dem klassischen Auftakt haben Nicole Kühmel und ihre Mitstreiter schon eine internationale Fortsetzung im Kopf, die sie bis zum Kulturhauptstadtjahr umsetzen wollen: "Weil bei uns Kinder vieler Nationen mitwirken, sollen die Lieder des Traumzauberbaumes 2025 in verschiedenen Sprachen erklingen."

Der prachtvolle Traumzauberbaum soll vier mal vier Meter breit werden und 200 einzelne Blätter in verschiedenen Farben bekommen. Begleitet wird das Musical zudem von 150 Tänzern des Tanzstudios Tinglestep.

Zu Pfingsten soll die Kulisse für das Musical im Sophiengrund gegenüber dem Grünfelder Park in einem Werkstatt-Camp entstehen.

Große und kleine Bastler mit Lust am Sägen, Schrauben und Malen sind am 26. Mai ab 15 Uhr und an den folgenden Tagen ab 10 Uhr willkommen.

Für Verpflegung ist gesorgt. "Wer sein eigenes Blatt für den Traumzauberbaum bastelt, kann es in der Vorstellung wiederentdecken", so Nicole Kühmel. "Weil wir ehrenamtlich arbeiten, sind Sponsoren willkommen."