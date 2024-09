Trotz extremer Regen-Prognose: European Peace Ride startet in Chemnitz

Jens Voigt (52, v.l.), Hanka Kupfernagel (50) und der zehnmalige Friedensfahrt-Teilnehmer Thomas Barth (64) freuen sich auf den Peace Ride. © Maik Börner

Drei Tage lang sind sie auf einer Strecke von 570 Kilometern unterwegs. Die Wettervorhersage verheißt für das Event jedoch nichts Gutes: Es drohen sintflutartige Niederschläge.

"Das wird ein großartiges Event und Abenteuer", schwärmte Jens Voigt (52), Ex-Radrennfahrer und Friedensfahrt-Sieger von 1994, am heutigen Donnerstagmorgen am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Auch die frühere Radrennfahrerin und achtmalige Weltmeisterin Hanka Kupfernagel (50) ist zum ersten Mal am Start. Sie radelt "für die gute Sache". Im Angesicht des Ukraine-Krieges sei es wichtig, ein Zeichen für Frieden zu setzen, so die Mutter eines kleinen Sohnes.

Am Samstag wird es durch Tschechien gehen und am Sonntag verläuft die Route von Pilsen bis nach Chemnitz, wo das Eissportzentrum den Zielpunkt markiert. So soll es zumindest nach Plan verlaufen.

Allerdings könnten laut Wetterbericht extreme Regenfälle die Tourpläne durchkreuzen. "Wir sind auf Dauerregen eingestellt", sagte Sprecher Arndt Hecker.