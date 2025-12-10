 2.955

Turbo-Frühling in Chemnitz: Wie schmeckt Glühwein bei 15 Grad und Sonnenschein?

Frühlingsgefühle im Dezember: Trotz frühlingshafter Temperaturen zog es am Dienstag viele Besucher auf den Chemnitzer Weihnachtsmarkt.

Von Lisa-Marie Wieland

Susann Hartwig (58, r.) und ihre Kollegin trinken trotz der milden Temperaturen Glühwein.
Susann Hartwig (58, r.) und ihre Kollegin trinken trotz der milden Temperaturen Glühwein.  © Kristin Schmidt

Während manche sich bei 15 Grad einen Glühwein gönnen, greifen andere lieber zu kühlen Getränken.

Für Susann Hartwig (58) gehört der Klassiker einfach dazu. Mit ihrer Kollegin nutzt sie die Mittagspause für einen kurzen Abstecher auf den Markt - und der Glühwein durfte nicht fehlen: "Der schmeckt trotzdem."

Etwas anders sieht es bei Laura Wolfer (25) und Michael Oppen (32) aus. Die beiden sind aus Plauen (Vogtland) angereist, weil ihnen der Weihnachtsmarkt in Chemnitz besonders gut gefällt. Statt Glühwein gibt es aber heiße Schokolade und ein kühles Bier. "Glühwein schmeckt uns nicht und heute ist es sowieso zu warm dafür", sagten sie und lachten dabei.

Weniger entspannt blickt Justyna Jablonska (34) auf die frühlingshaften Temperaturen. Sie verkauft an ihrem Stand in der Inneren Klosterstraße Felle, Mützen, Handschuhe und Hausschuhe - alles Produkte, die normalerweise im Dezember stärker gefragt sind.

Doch seit dieser Woche herrscht Flaute: "Man merkt den Rückgang deutlich." Auch für die kommende Woche rechnet Jablonska nicht mit Besserung. Sie hofft auf kühleres Wetter, um das Geschäft zum Ende des Jahres wieder anzukurbeln.

Während Michael (32, l.) zum kalten Bier greift, entscheidet sich Laura (25) für eine heiße Schokolade.
Während Michael (32, l.) zum kalten Bier greift, entscheidet sich Laura (25) für eine heiße Schokolade.  © Kristin Schmidt
Zu warm für Mütze und Co: Die Verkäufe auf dem Markt gehen zurück.
Zu warm für Mütze und Co: Die Verkäufe auf dem Markt gehen zurück.  © Kristin Schmidt

Bummeln über den Weihnachtsmarkt macht auch bei frühlingshaften Temperaturen Spaß

Ohne Jacke: Kanadierin Serena Webster (57) genießt das schöne Wetter.
Ohne Jacke: Kanadierin Serena Webster (57) genießt das schöne Wetter.  © Kristin Schmidt

Ein völlig anderes Verhältnis zu Wärme hat Serena Webster (57). Die Kanadierin ist derzeit mit ihrem Mann in Deutschland. In Portugal haben sie sich ein neues Zuhause aufgebaut, weil er schnell friert und sie Wärme am liebsten das ganze Jahr hätte.

Auf dem Weihnachtsmarkt trägt sie ein leichtes Outfit ohne dicke Winterjacke. "Die Temperaturen in dieser Woche sind perfekt für mich, ich liebe es."

Ob warm oder kalt, auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt zählt vor allem eins: der Spaß am Bummeln, Naschen und Glühweintrinken.

Titelfoto: Kristin Schmidt (4)

