Turbo-Frühling in Chemnitz: Wie schmeckt Glühwein bei 15 Grad und Sonnenschein?

Chemnitz - Frühlingsgefühle im Dezember: Trotz frühlingshafter Temperaturen zog es am Dienstag viele Besucher auf den Chemnitzer Weihnachtsmarkt.

Susann Hartwig (58, r.) und ihre Kollegin trinken trotz der milden Temperaturen Glühwein. © Kristin Schmidt

Während manche sich bei 15 Grad einen Glühwein gönnen, greifen andere lieber zu kühlen Getränken.

Für Susann Hartwig (58) gehört der Klassiker einfach dazu. Mit ihrer Kollegin nutzt sie die Mittagspause für einen kurzen Abstecher auf den Markt - und der Glühwein durfte nicht fehlen: "Der schmeckt trotzdem."

Etwas anders sieht es bei Laura Wolfer (25) und Michael Oppen (32) aus. Die beiden sind aus Plauen (Vogtland) angereist, weil ihnen der Weihnachtsmarkt in Chemnitz besonders gut gefällt. Statt Glühwein gibt es aber heiße Schokolade und ein kühles Bier. "Glühwein schmeckt uns nicht und heute ist es sowieso zu warm dafür", sagten sie und lachten dabei.

Weniger entspannt blickt Justyna Jablonska (34) auf die frühlingshaften Temperaturen. Sie verkauft an ihrem Stand in der Inneren Klosterstraße Felle, Mützen, Handschuhe und Hausschuhe - alles Produkte, die normalerweise im Dezember stärker gefragt sind.

Doch seit dieser Woche herrscht Flaute: "Man merkt den Rückgang deutlich." Auch für die kommende Woche rechnet Jablonska nicht mit Besserung. Sie hofft auf kühleres Wetter, um das Geschäft zum Ende des Jahres wieder anzukurbeln.