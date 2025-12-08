Chemnitz gibt NS-Raubkunst an Erben zurück: Drei Werke ziehen in die USA

In den Kunstsammlungen am Theaterplatz wurden am Montag drei Werke aus der Sammlung des jüdischen Carl Heumann an seine Erbinnen zurückgegeben

Von Lena Plischke

Chemnitz - Ein leiser Moment der Gerechtigkeit: In den Kunstsammlungen am Theaterplatz wurden am Montag drei Werke aus der Sammlung des jüdischen Bankiers und Mäzens Carl Heumann (1886-1945) an seine Erbinnen zurückgegeben – mehr als 80 Jahre nach ihrer "verfolgungsbedingten" Entziehung.



Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz Florence Thurmes (45) übergab drei Werke aus der Sammlung Carl Heumanns zurück an die Erbengemeinschaft. © Ralph Kunz Für Chemnitz ist es ein weiterer Schritt auf einem neuen Weg: Der Stadtrat hatte erst im Oktober beschlossen, bei strittigen Fällen künftig Schiedsverfahren zu akzeptieren. Besonders brisant: Die Blätter von Asmus Jacob Carstens (1754–1798), Viktor Paul Mohn (1842–1911) und Ernst Ferdinand Oehme (1797–1855) gelangten 1938 über eine Auktion in Leipzig in den Besitz des Museums, zu einem Zeitpunkt, als Heumann bereits massiv entrechtet war. "Wir befinden uns hier in einem wichtigen Augenblick, um eine Wiedergutmachung zu machen von drei Arbeiten, die in sehr schwierigen Verhältnissen zu uns gekommen sind", so so Generaldirektorin Florence Thurmes (45). Chemnitz Kultur & Leute Kuriose Kunstwerke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt Weiter erklärt sie: "Mit der Restitution der drei Blätter würdigen wir die Lebensleistung und das kulturelle Engagement eines Mannes, der unter den Bedingungen des NS-Regimes ausgegrenzt und verfolgt wurde". Heumann war eng mit dem Museum verbunden, Mitglied der Kunsthütte und Förderer zahlreicher Ausstellungen.

Asmus Jacob Carstens (1754-1798) Schwebender Männerakt, undatiert Rötel auf Papier. © Ralph Kunz

Viktor Paul Mohns (1842-1911) Landschaft bei Olevano, 1867 Aquarell über Bleistift © Ralph Kunz

Ernst Ferdinand Oehmes (1797-1855) Flußlandschaft im Gebirge, undatiert Aquarell über Feder in Schwarz. © Ralph Kunz

Erbinnen sehen die Entscheidung als Akt moralischer Größe

Die Cousinen Carol Heumann-Schneider (68) und Claudia Bilbao (67) reisten extra aus Seattle und Kalifornien an. © Ralph Kunz Für die angereisten US-Erbinnen Carol Heumann-Schneider (68) und Claudia Bilbao (67) wurde es ein zutiefst bewegender Tag. Carol sagte: "Wir sind einfach nur dankbar, dass das Museum uns die Werke zurückgibt. Es sind wundervolle Werke." Claudia ergänzte: "Es ist das einzig erhaltene Erbe von unserem Großvater und somit eine direkte Verbindung zu ihm." Beide Frauen haben Heumann nie kennengelernt. Dass deutsche Museen selbst Kontakt suchten, rührt sie besonders: "Wir haben gar nicht den Kontakt gesucht, sondern die Museen aus München, Berlin und Chemnitz selber." Die Entscheidung der Kunstsammlungen empfinden beide als Akt moralischer Größe: "Das liegt an der Großzügigkeit der Deutschen, die das Richtige tun." Auf die Frage, ob ihnen die Werke persönlich gefallen, antworten beide überraschend offen. Claudia: "Diese Werke hier, sind wirklich schön, aber wir haben noch sieben andere Verwandte, mit denen wir jetzt entscheiden müssen, was wir machen." Chemnitz Kultur & Leute Kein Geld: "Open Space" in Chemnitz wird geschlossen Carol ergänzte, dass sie diese Werke besonders schätzen, da sie eine Verbindung in die Heimat ihres Großvaters ziehen. Für Werke aus anderen Museen sei sie dankbar, aber diese hier liebe sie wirklich, gibt sie lachend zu.

Der Stadtrat beschloss erst im Oktober wie mit gestohlenen Kunstwerken umzugehen ist. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/ZB

Die Kunstsammlungen nahmen Kontakt zur Erbgemeinschaft von Carl Heumann in den USA auf. © Ralph Kunz

Provenienzforschung bleibt kompliziert