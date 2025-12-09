Geschlossene Kult-Bar taucht plötzlich auf Chemnitzer Weihnachtsmarkt wieder auf

Chemnitz - Kaum ein Bar-Aus hat Chemnitz so erschüttert wie das vom Ponytail . Jetzt steht Betreiber Lars Höppe (45) plötzlich wieder mittendrin, allerdings nicht in der Klosterstraße, sondern in einer kleinen Weihnachtsmarkthütte. Und die Fans strömen herbei.

Das Ponytail hat zwar dicht gemacht, auf dem Weihnachtsmarkt betreibt Lars Höppe (45) aber eine kleine Hütte. © Kristin Schmidt

Und die Fans strömen herbei. "Unsere Ponytail-Gäste sind froh, dass sie uns besuchen können", sagt Höppe. Die Hütte sei fast wie früher, sogar Gin Tonic und Cuba Libre gibt’s.

Doch die Wunde sitzt tief. Das Ponytail war nicht an fehlenden Gästen gescheitert, sondern an der Bürokratie.

"Es bringt ja nichts, wenn die Gegebenheiten rings herum nicht gehen, diese 22-Uhr-Nummer bleibt. Im Keller dürfen wir keine Party machen."

Schon damals klagte er über Lärmbeschwerden: "Wir haben zwar die Adresse Klosterstraße 1, aber unser Freisitz befindet sich im Wohngebiet."

Der Abschied: "War schwer, aber es macht keinen Sinn, dort weiterzumachen." Ganz vorbei ist es aber nicht: "Es werden ein paar junge Menschen dort was weitermachen. Keine reine Bar, mehr Tageskonzept und ein bisschen was mit Essen."