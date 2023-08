Chemnitz: Villa Esche zieht die Ost-Stars an

Chemnitz - Lieber etwas Jazz? Oder doch eher DDR- und DEFA-Geschichte? Oder gleich ein paar Kapitel Goethe? - Die Villa Esche in Chemnitz startet in ihre neue Veranstaltungssaison, und für nahezu jeden Geschmack ist etwas dabei.

Esther Esche (58, F.l.) und Peter Bause (81) gehören zu den Stargästen in der Villa Esche. © PR, dpa/Jens Kalaene

Vor allem ehemalige Fernsehprominenz hat es den Kulturmachern angetan, die nun von der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH kommen. So wird am 20.9. Schauspieler Peter Bause (81) erwartet. Der einst markante Rotschopf hat das Ein-Mann-Stück "Die Judenbank" im Gepäck, eine bitterböse Satire in der Produktion des "Schlosspark Theaters Berlin".

Nicht minder bekannt von "damals" ist Winfried Glatzeder. Der heute 78-Jährige liest am 1. Februar düstere Geschichten von Edgar Allen Poe.

Etwas bekannter als sie selbst ist Esther Esches (58) Vater: der jahrzehntelange Star-Mime am Deutschen Theater, Eberhard Esche (†). Seine Tochter liest am 14. November aus Juli Zehs "Zwischenwelten".

Eher in die Welt gesamtdeutscher Fernsehwelten führt Sportmoderator Reinhold Beckmann (67). Der Sportmoderator erzählt am 26. September Anekdoten aus der Welt des Sports.