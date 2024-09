Vom Entenrennen bis zum Klangfestival: Das könnt Ihr heute alles in Chemnitz erleben

Chemnitz - Sommer, Sonne, Sonntag - und Ihr wisst noch nicht, was Ihr unternehmen wollt? TAG24 hat acht Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Chemnitz - Am heutigen Sonntag schwimmen wieder zahlreiche Enten für den guten Zweck um die Wette. Das Chemnitzer Entenrennen ist Teil vom Seeberplatzfest an der Markthalle.

Chemnitz - Der Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Jubiläum und an diesem Wochenende das große Festwochenende auf dem Gelände neben der Grundschule an der Lichtenauer Straße.

Chemnitz/Aue - Aufgrund der guten Wetterprognosen haben einige Freibäder weiterhin geöffnet. Dazu zählen unter anderem die Freibäder Gablenz und Wittgensdorf in Chemnitz.

Auch das Freibad "Am Stangewald" in Buchholz und das Freibad "Auerhammer" in Aue gehen in die Verlängerung und bieten Euch Wasserratten großen Spaß im kühlen Nass.