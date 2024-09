Vom Schandfleck zur Wohlfühloase: Chemnitzer Knappteich feiert Jubiläum

Chemnitz - Der Knappteich im Chemnitzer Yorckgebiet hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer wahren Wohlfühloase entwickelt. Das passierte nicht von allein.

In den zehn Jahren kamen unter anderem ein Bootssteg, eine Wasserbewegungsanlage und ein Bürgergarten dazu. Diesen betreut Elisabeth Grund (44), die ebenfalls seit 2014 Teil des Teams ist. "Produziere keinen Müll - das ist das Credo hier", erklärt sie.

Ralf Puschmann (62) war von Anfang an dabei. "Der Teich war damals in einem desolaten Zustand. Bei unserer ersten Aufräumaktion haben wir rund 500 Glasflaschen aus dem Wasser gefischt", erinnert er sich.

Elisabeth Grund (44, v.l.), Thomas Lieber (47) und Ralf Puschmann (62) im Bürgergarten am Knappteich. © Uwe Meinhold

Im Bürgergarten wird nach dem Prinzip der Permakultur gearbeitet, das auf natürliche Kreisläufe setzt und Pestizide oder andere schädliche Stoffe vermeidet.

"Ich bin stolz auf die Entwicklung des Projekts und darauf, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen", sagt Grund.

Thomas Lieber (47) kannte den Teich durch seine Kinder, die damals dort zur Schule gingen. Auch er gehört zu den Pionieren beim Projekt. Wichtig für ihn ist, dass sich in den letzten Jahren auch viele Bildungsangebote für Schulen und Kitas am Teich entwickelten.

"Hier wird das Motto für Chemnitz 2025, 'C The Unseen', gelebt, wenn ich mir die Entwicklung des Teichgebiets in den letzten Jahren anschaue", sagt er. Auf die nächsten zehn Jahre!