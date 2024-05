Lee Guttmann zeichnete für Walt Disney: Einst floh sie vor den Nazis, jetzt ist ihre Kunst in Chemnitz zu sehen

Die Zirkusparade hing im Kinderzimmer von Caroline Guttmann (63). Sie wählte es mit gut 50 anderen Bildern ihrer Mutter Lee Guttmann für die Ausstellung in Chemnitz aus. © Kristin Schmidt

Die Sächsin arbeitete als eine der ersten Frauen als Zeichnerin in den Disney-Studios. Ab dem morgigen Donnerstag wird ihre Kunst erstmals in ihrer alten Heimat gezeigt. Die Ausstellung ist im Rahmen der Tage der Jüdischen Kultur in der Galerie Weise, Innere Klosterstraße 11, bis 30. Juni zu sehen.

Tochter Caroline Guttmann (62) reiste mit gut 50 Bildern aus Los Angeles an: "Meine Mutter träumte davon, ihre Zeichnungen eines Tages hier auszustellen. Das Zusammentreffen ihres hundertsten Geburtstages mit dem Kulturhauptstadtjahr ist ein schöner Anlass."

Ihren Lebenstraum hatte Lee schon als Sechsjährige entdeckt, als sie im Metropolkino den ersten Micky-Maus-Film sah. "Sie war fasziniert von den Bewegungen der Figuren und wollte fortan Zeichnerin bei Disney werden."

Die einzige Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie wuchs auf dem Kaßberg auf. Der Vater leitete das Peretz-Strumpfwerk. Die behütete Kindheit endete abrupt, als Lee mit neun Jahren erlebte, wie ein SA-Trupp den angesehenen Fabrikdirektor zusammenschlug.

1936 schickten die Eltern sie zu Verwandten nach Bukarest, flohen selbst drei Jahre später vor den Nazis.