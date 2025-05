Mittel gekürzt! Chemnitzer Gedenkort stellt auf Notbetrieb um

Chemnitz - Seit gerade einmal anderthalb Jahren gibt es den Gedenkort Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz - und schon jetzt läuft die Institution auf Sparflamme. Denn der Bildungs- und Gedenkstätte wurden von Stadt und Freistaat erheblich die Mittel gekürzt. Der Ort greift deshalb zu drastischen Maßnahmen.

Laut Jürgen Renz (50, l.) und Steffi Lehmann (37) läuft der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis aktuell auf Notbetrieb. © Uwe Meinhold

Die Situation für den Gedenkort sieht nicht gut aus - es fängt schon beim normalen Geschäftsbetrieb an: "Papiertücher bekommen wir gespendet", so die wissenschaftliche Leiterin Steffi Lehmann (37).

Der Geldmangel geht so weit, dass die Öffnungszeiten an den Wochenenden nur noch mit ehrenamtlichen Helfern gestemmt werden.

Ursache für die angespannte Lage ist die schwierige Haushaltssituation von Stadt und Freistaat laut Verwaltungsleiter Ingolf Notzke (44). Bisher hatte das Rathaus den Gedenkort pro Jahr mit 100.000 Euro gefördert, dieses Jahr sind es mit 90.250 Euro allerdings rund zehn Prozent weniger.

Weitaus gravierender dürften sich die Fördermitteleinbußen vom Freistaat auswirken: Gab das Land jährlich 280.000 für den Gedenkort aus, sind es für die erste Jahreshälfte 2025 lediglich 84.000 Euro.

"Hier am Lernort wird verstanden, was Demokratie wert ist", so der Vereinsvorsitzende Jürgen Renz (50) über die Aufgabe des Ortes.