Wenn die Nacht kommt, geht's los: Chemnitzer Lichterfestival startet

Chemnitz - Hier bekommt die Stadt Chemnitz ihre Erleuchtung: Beim Lichterfestival "Light our Vision" können Besucher ab dem heutigen Donnerstagabend Chemnitzer Gebäude buchstäblich in einem anderen Licht sehen. Dabei werden die Wahrzeichen nicht nur angestrahlt - es kommt auch Hightech zum Einsatz.

Katharina Kleinhans (24) und Madeline Hans (25) beleuchten das Opernhaus. © Uwe Meinhold

Wozu eine moderne Beleuchtung fähig ist, zeigt die Lichtinstallation am Karl-Marx-Kopf. Unter dem Motto "Gegenwart trifft Zukunft" können Besucher durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ihr Gesicht verfremdet auf den "Nischel" transportieren. Dies vereint "KI und Kunst auf spielerische Art und Weise", so die Veranstalter.



Insgesamt sieben Chemnitzer Orte werden bis zum Samstag von 19.30 bis 23 Uhr beleuchtet. Neben dem "Nischel", dem Roten Turm sowie dem Hauptbahnhof wird auch das Opernhaus angestrahlt.

Bei der Lichtinstallation erlebt der Zuschauer die Umwandlung "der traditionellen, statischen Fassade des Opernhauses hin zum Farbigen, Dynamischen, Progressiven und Bunten", so die beiden Designerinnen Katharina Kleinhans (24) und Madeline Hans (25).

Am Hauptbahnhof wird das Hauptgebäude am Bahnhofsvorplatz angestrahlt werden. Laut dem Dresdner Medienkünstler Rico Meier (47) sollen hier die vier Jahreszeiten per Projecting-Mapping abgebildet werden. Dies ist ein Verfahren, bei dem mittels Projektor verschiedenste Oberflächen per Anpassung beleuchtet werden.