Wie Hobbyfotografen auf Chemnitz blicken

Chemnitz - Neue Blicke auf die Stadt! Der Fototreff in der Kulturkneipe "KaffeeSatz" auf dem Sonnenberg zeigt diesen Monat unter dem Titel "Chemnitzer Perspektiven" besondere Motive aus der Stadt - manchmal so verfremdet, dass man erst auf den zweiten Blick erkennt: Das ist Chemnitz !

Hobbyfotograf Dirk Förster hat ein Schwarz-Weiß-Foto ausgestellt. © Dirk Förster

Robert Grünberg (43) ist seit fast neun Jahren Hobbyfotograf: "Unser Hauptanliegen ist es zu zeigen, dass Chemnitz gar nicht so schlecht ist, wie viele immer denken."

Er selbst fotografiert am liebsten Architektur, Schatten, Spiegelungen und Szenen, die "Chemnitz attraktiv ausschauen lassen".

Für die Ausstellung hängte er zwei Arbeiten - darunter ein Opernhaus-Motiv mit Lichtschatten.

"Wir wollen Perspektiven zeigen, die man sonst vielleicht nicht direkt als Chemnitz wahrnimmt, sondern erst auf den zweiten Blick."

Der Fototreff kennt in Chemnitz viele solcher Orte - und testet sie seit Jahren monatlich. Die Gruppe trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat, digital hochgeladene Bilder werden gemeinsam am Beamer besprochen. "Wir geben uns monatlich eine Fotoaufgabe", so Grünberg.

"Da bringt jeder seine Bilder mit, digitale Dateien, und wir schauen gemeinsam durch." Die Motive reichen von Pelzmühle bis Theaterplatz, vom Rosenhof bis zur Ziegenstraße mit Lichtspuren der Autos. Grünberg: "Es sind nicht alles aktuelle Bilder - jeder konnte einen Beitrag liefern."