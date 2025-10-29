Gefüllt mit Chemnitzer Bierlikör: Wird der Rote Turm zum Verkaufshit in Indien?

Chemnitz – Wird der Rote Turm bald indisches Souvenir? Turmbrauhaus-Inhaber André Donath (59) brachte das Chemnitzer Wahrzeichen als Schnapsflasche gefüllt mit Bierlikör nach Goa. Das kam so gut an, dass nun ein indischer Künstler die Spirituose in seinem Biermuseum verkaufen möchte.

Künstler Subodh Kerkar (66, l.) nimmt die "Roter Turm"-Schnapsflasche von André Donath (59) in Empfang. © privat

Donath besuchte den befreundeten Künstler Viveek Sharma (57) - im Gepäck sechs Flaschen des Bierlikörs, der im Turmbrauhaus aus dem hauseigenen Kupferbier hergestellt wird. Sharma vermittelte den Kontakt zum Biermuseums-Gründer Subodh Kerkar (66).

"Wir haben sein erstes Museum, das Museum of Goa, besucht. Dabei kam dann heraus, dass er auch das Biermuseum betreibt", erzählt Donath.

Allerdings geht es in diesem Biermuseum nicht um Brauereikunst und Reinheitsgebot - im Mittelpunkt steht zeitgenössische Kunst. "Das Bier taucht in der Kunst auf. Die Bierhistorie wird in einem kurzen Film erklärt."

Das Museum ist momentan noch im Aufbau, soll 2026 eröffnen.