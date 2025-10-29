Gefüllt mit Chemnitzer Bierlikör: Wird der Rote Turm zum Verkaufshit in Indien?

Turmbrauhaus-Inhaber André Donath brachte das Chemnitzer Wahrzeichen als Schnapsflasche mit Bierlikör nach Goa. Nun wird er wohl auch dort bald verkauft.

Von Amelie Fromm

Chemnitz – Wird der Rote Turm bald indisches Souvenir? Turmbrauhaus-Inhaber André Donath (59) brachte das Chemnitzer Wahrzeichen als Schnapsflasche gefüllt mit Bierlikör nach Goa. Das kam so gut an, dass nun ein indischer Künstler die Spirituose in seinem Biermuseum verkaufen möchte.

Künstler Subodh Kerkar (66, l.) nimmt die "Roter Turm"-Schnapsflasche von André Donath (59) in Empfang.
Künstler Subodh Kerkar (66, l.) nimmt die "Roter Turm"-Schnapsflasche von André Donath (59) in Empfang.  © privat

Donath besuchte den befreundeten Künstler Viveek Sharma (57) - im Gepäck sechs Flaschen des Bierlikörs, der im Turmbrauhaus aus dem hauseigenen Kupferbier hergestellt wird. Sharma vermittelte den Kontakt zum Biermuseums-Gründer Subodh Kerkar (66).

"Wir haben sein erstes Museum, das Museum of Goa, besucht. Dabei kam dann heraus, dass er auch das Biermuseum betreibt", erzählt Donath.

Allerdings geht es in diesem Biermuseum nicht um Brauereikunst und Reinheitsgebot - im Mittelpunkt steht zeitgenössische Kunst. "Das Bier taucht in der Kunst auf. Die Bierhistorie wird in einem kurzen Film erklärt."

Chemnitz: Ihr Hobby ist zum Piepen: Chemnitzer Vogel-Liebhaber laden zum großen Jubiläum
Chemnitz Kultur & Leute Ihr Hobby ist zum Piepen: Chemnitzer Vogel-Liebhaber laden zum großen Jubiläum

Das Museum ist momentan noch im Aufbau, soll 2026 eröffnen.

Das Chemnitzer Wahrzeichen im Mini-Format wird zwar nicht im Biermuseum ausgestellt, könnte jedoch dort verkauft werden.
Das Chemnitzer Wahrzeichen im Mini-Format wird zwar nicht im Biermuseum ausgestellt, könnte jedoch dort verkauft werden.  © privat

Möglichkeiten und Kosten für den Export werden geprüft

Vor dem zukünftigen Biermuseum stehen bereits Skulpturen in Flaschenform.
Vor dem zukünftigen Biermuseum stehen bereits Skulpturen in Flaschenform.  © privat

Als Eröffnungsgeschenk vorab gab es von Donath auch einen Bierlikör für Kerkar. "Ich habe die Flasche natürlich nicht beim ersten Besuch überreicht, sondern erst als wir in dem zukünftigen Museum waren."

Zwei Wochen später meldete sich Kerkar, begeistert vom Bierlikör: Er wolle ihn in seinem Biermuseum verkaufen.

Donath prüft nun die Möglichkeiten und Kosten für den Export nach Indien. Unklar sind auch noch die Einfuhrbestimmungen ins Land.

Chemnitz: 100.000 Fotos von Promis, Politikern und Co.: Fotoreporter lüftet sein Privatarchiv
Chemnitz Kultur & Leute 100.000 Fotos von Promis, Politikern und Co.: Fotoreporter lüftet sein Privatarchiv

Aber: "Indien hat alle großen Spirituosen-Marken - da fehlt nur noch der Chemnitzer Bierlikör."

Titelfoto: privat (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: