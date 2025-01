Historische Bemalung im Chemnitzer Schmidt-Rottluff-Haus weg: Decken plötzlich weiß

"Für Decken- oder Wandmalereien von Schmidt-Rottluff gibt es keine kunsthistorischen, stilistischen, materialanalytischen Hinweise, Dokumente, Briefe oder Äußerungen." Eingangsflur und Treppenhaus erhalten noch einen Sockel, der an Farbbefunde angelehnt sei.

Die Stadt verweist dagegen auf "Zweifel an einer ersten Bestandsdokumentation" und eine nachfolgende Untersuchung durch die Amtsrestauratorin des Landesamtes für Denkmalpflege.

"Die Wandgestaltung, diese leuchtende Farbigkeit, war völlig untypisch für die Entstehungszeit des Hauses. In fast allen Räumen waren Fragmente erhalten: Englisch-Rot, Sonnengelb, gebrochenes Orange. Die prägnante Farbkombination der Decke im Treppenhaus findet sich auf Bildern Schmidt-Rottluffs wieder. Ich kann mir vorstellen, dass die Farbtöne von einer Malerfirma nach seinen Vorgaben gemischt wurden."

Der erfahrene Denkmalpfleger hält es für nicht unwahrscheinlich, dass der Expressionist an der Gestaltung des Elternhauses mitwirkte.

Die Sanierung des Landhauses ist ein KuHa-Projekt. Hier werden ab April in einem neuen Museum persönliche Gegenstände und Arbeitsutensilien des Malers, Grafiken und Kunsthand gezeigt.

In diesem Haus lebte der Maler zwischen 1943 und 1946, als sein Berliner Atelier ausgebombt war. Die Mühle wurde vom Förderverein Karl Schmidt-Rottluff über Jahre hinweg saniert und im Herbst eröffnet.

Zum Schmidt-Rottluff-Ensemble in der Limbacher Straße 380 und 382 gehört eine ehemalige Mühle, in der Karl Schmidt-Rottluff seine Kindheit verbrachte, und das benachbarte Landhaus, das sein Vater 1913 bauen ließ.

Kurz vor Fertigstellung des Hauses ist die farbige Deckengestaltung komplett verschwunden, die Wände des künftigen Museums strahlen weiß. © Kristin Schmidt

In erster Linie ist es ein großes Glück, dass es nach langem Anlauf gelungen ist, das Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble zu retten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Den berühmten Expressionisten als Chemnitzer sichtbar zu machen, war überfällig und kommt im Kulturhauptstadtjahr gerade recht.

Verstörend ist allerdings, wie wenig die offiziell so gelobte Authentizität des Landhauses geachtet wurde. Auch wenn es keine Beweise gibt, dass der Expressionist seine Eltern bei der Gestaltung des Hauses unterstützt hat, so handelt es sich trotzdem um ein Haus unter Denkmalschutz, das sich immer in Familienbesitz befand und dessen Zustand überlieferte, wie die Familie des Künstlers dort gelebt hat.

Wenn selbst ein einfaches Waschbetonbecken wie das des Klapperbrunnens aus Denkmalschutzgründen teuer erhalten statt neu gebaut wird, sollte es bei einem künftigen Schmidt-Rottluff-Museum doch eine Pflicht sein, Ungewöhnliches wie die Deckengestaltung zu bewahren.

Karl Schmidt-Rottluff war ein König der Farben. Seinem einstigen Heim nahezu alle Farbigkeit zu nehmen, ist absurd und sehr schade.