22.09.2024 Zweite Box-Gala-Nacht startet in Chemnitz

Am 2. November steigt die zweite Box-Gala-Nacht in Chemnitz. Tom Dzemski und Roman Fress treten als Hauptkämpfer an.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - "Ein großartiges Flair mit tollen Gastgebern. Wir kommen wieder", versprach Promoter Ulf Steinforth im April des vergangenen Jahres nach der Box-Gala im ausverkauften "Kraftverkehr" in Chemnitz.

Action im Ring, volle Ränge im Kraftverkehr. Die Box-Nacht 2023 war ein Erfolg und soll es auch im November werden. © imago/Uwe Meinhold Jetzt löst der Chef des Magdeburger SES-Boxstalls sein Versprechen ein. Am 2. November steigt die Neuauflage. Wie 2023 schickt Steinforth Tom Dzemski und Roman Fress als Hauptkämpfer des Abends in den Ring.

Halbschwergewichtler Dzemski kassierte vor eineinhalb Jahren nach einem spektakulären Kampf eine Niederlage gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos. Die vergangenen 18 Monate hat der 27-Jährige genutzt, um seine Ausbildung zum Polizeibeamten voranzutreiben. Weiter vorantreiben will Dzemski auch seine Karriere als Profiboxer. Am 2. November kämpft der frühere Junioren-Weltmeister um die vakante WBO-Europe-Meisterschaft. Gegner wird der 38 Jahre alte Berliner Nick Hanning sein. Tom Dzemski steigt wieder in den Ring. Er will die Fäuste fliegen lassen und gewinnen. © imago/Uwe Meinhold Promoter Ulf Steinforth lässt es im November wieder krachen. © IMAGO/Ed Gar Steinforth kündigte außerdem an, dass auch Fress in den Ring steigen wird (Gegner noch offen). Der Cruisergewichtler hatte sich vor vier Wochen in Magdeburg den Titel des "WBC International Champion" erkämpft. Bei seinem letzten Auftritt im "Kraftwerk" eroberte Fress mit einem schnellen K.-o.-Sieg über Roman Gorst die Herzen der Fans.

Titelfoto: imago/Uwe Meinhold