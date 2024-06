Kulturhauptstadt 2025: In welchen Bereichen muss Chemnitz noch nachlegen?

"Die Leute gucken dich bei dem Thema immer mit fragenden Augen an. Da muss noch unheimlich viel Arbeit geleistet werden. Aber wir müssen aufhören, die Kulturhauptstadt schlechtzureden."

Das sehen die meisten anderen Parteien ähnlich. Joseph Israel (25, Grüne) sieht die Zustimmung zur Kulturhauptstadt in der Bevölkerung aber deutlich angewachsen.

Die AfD bleibt nach den Worten von Volker Dringenberg (52) bei ihrer Kritik an der Kulturhauptstadt: "Die Projekte sind zu kleinteilig, der Bürger hat zu wenige Beteiligungsmöglichkeiten."

Am kommenden Sonntag sind etwa 190.000 Wahlberechtigte zur Europa- und Kommunalwahl in Chemnitz aufgerufen. Außerdem gibt es acht Ortschaftsratswahlen.

Das Rathaus gab dazu einen Ausblick auf den Wahlsonntag. "Insgesamt sind in den 129 Wahlbezirken rund 1600 Wahlhelfer im Einsatz", sagt OB Sven Schulze (52, SPD). Auch bei Ausfällen seien genug Reserven vorhanden.

Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen. "Bis Montag wurden insgesamt 36.942 Wahlscheine zur Briefwahl ausgegeben", so der Stadt-Chef. Bei der letzten Kommunalwahl 2019 waren es noch 25.199.



Zuerst werde am Sonntag die Europawahl ausgezählt, danach die Kommunalwahl. "Wir rechnen damit, dass erste Ergebnisse zur Kommunalwahl am Sonntag um 21 Uhr bekannt gegeben werden können", so Schulze.

Mit einem Endergebnis und der passenden Sitzverteilung könne am Montagmorgen (10. Juni) gerechnet werden.