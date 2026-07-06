100 Wörter lernen und 500 Sätze sprechen: Chemnitzer Professorin schreibt Sprachführer
Chemnitz - Die Urlaubszeit beginnt. Wer sich für einen Last-Minute-Trip auf die iberische Halbinsel entschieden hat und schnell Spanisch lernen möchte, dem gibt dieses Buch Abhilfe: In "Schnell mitreden Spanisch: 100 Wörter lernen und 500 Sätze sprechen" stehen die wichtigsten Wörter und Redewendungen für Touristen und Reisende.
"In dem Buch gibt es alles: Von der Buchung eines Hotelzimmers, über Small Talk und den Restaurantbesuch bis hin zum Flirten", sagt Autorin und Sprachwissenschaftlerin Prof. Christina Sanchez-Stockhammer (48) von der TU Chemnitz.
Bereits vor 20 Jahren schrieb sie "Schnell mitreden auf Spanisch". Dieses Buch erfuhr nun ein Update.
Auf 128 Seiten kann man zuerst im "Hundertwortschatz" sich die 100 gebräuchlichsten Wörter aneignen (zum Beispiel "sí" für "ja", oder "no" für "nein"). Dann geht es in verschiedenen Kapiteln durch viele Alltagssituationen.
So gibt es Tipps wie man Verständigungsprobleme löst, oder wie man sich zurechtfindet.
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Sprachführer ist eigentlich ein Mini-Sprachkurs
In dem Kapitel "Urlaubsaktivitäten" kann man sich sogar im Flirten versuchen. So kann man als heilloser Romantiker zum Beispiel den Satz "Te necesito para vivir" (auf Deutsch: "Ich brauche dich, um zu leben") verwenden.
Für Sanchez-Stockhammer ist es kein gewöhnlicher Ratgeber: "Dieser Sprachführer ist eigentlich ein Mini-Sprachkurs".
Als zweiten Schritt für das vertiefende Lernen empfehlen sich Sprach-Apps und Kurse. Aber das Buch ist ein guter erster Schritt: "Das hier muss nicht das Ende sein, sondern das kann der Anfang sein."
"Schnell mitreden Spanisch: 100 Wörter lernen und 500 Sätze sprechen" ist im PONS Langenscheidt Verlag erschienen (Preis: 10,95 Euro).
Titelfoto: Bildmontage: privat, IMAGO/Eibner