So viele Zuschauer kamen zum "Theater der Welt" in Chemnitz

Chemnitz - Das Festival "Theater der Welt" hat in Chemnitz mit 33 internationalen Produktionen rund 17.000 Besucher angezogen. Drei Wochen lang lief ein dichtes Programm mit über 200 Veranstaltungen und rund 400 beteiligten Künstlern. Zum Abschluss zogen die Veranstalter eine sehr positive Bilanz.

Mit zahlreichen Inszenierungen zog das "Theater der Welt" 17.000 Besucher an. © Mark Frost

"Für mich war das keine Überraschung, denn bereits als Kulturhauptstadt Europas 2025 hat sich Chemnitz als weltoffene Stadt gezeigt", sagt Festival-Intendant Stefan Schmidtke (58) über den großen Zuspruch.

"Dass wir das Festival direkt im Anschluss nach Chemnitz holen konnten, war eine kulturpolitisch kluge und weitsichtige Entscheidung, die den positiven Effekt des Kulturhauptstadtjahres lange nachhallen lässt."

Die meisten Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, die Auslastung bei 91,8 Prozent. Etwa ein Drittel des Publikums sei zudem von außerhalb angereist.

Parallel endete am Sonntag auch das Begehungen-Festival im ehemaligen Schauspielhaus: "Wir haben etwas mehr als 6000 Besucher gezählt. Das entspricht der erhofften Zuschauerzahl", resümiert Festivalleiter Matthias Döhler (49).