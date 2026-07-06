Eltern in Angst um ihre Kinder: Radweg-Ärger an Chemnitzer Spielplatz
Chemnitz - Der Stadtteilpark am Pleißenbach in Chemnitz-Altendorf ist seit gut einem Jahr ein echtes Schmuckstück. Die neue Brücke verbindet den Park mit dem modernen Spielplatz - und führt eigentlich direkt auf den Premiumradweg. Doch genau dort sorgt eine fehlende Beschilderung für Diskussionen.
Wer die Brücke überquert, erkennt kaum, dass der Radweg nach rechts um die Kurve weiterführt. Stattdessen fahren viele Radfahrer den direkteren Weg nach links - und damit unmittelbar am Spielplatz vorbei.
Für manche Familien ist das ein echtes Problem: "Radfahrer sind hier teilweise viel zu schnell unterwegs. Für Kinder, die hier herumrennen, kann das gefährlich werden", erzählt eine Anwohnerin, die regelmäßig mit ihren Enkeln im Park ist, TAG24.
"Als wir die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, haben wir uns teilweise die bösesten Bemerkungen anhören müssen." Eine klare Ausschilderung würde aus ihrer Sicht viele Missverständnisse verhindern.
Daniel Dudek (43) ist mit seinen Kindern ebenfalls regelmäßig auf dem Spielplatz. Auch wenn er noch keine gefährliche Situation erlebt habe, erachtet er Hinweisschilder für "vernünftig".
Michael Funke (43) hingegen appelliert an den gesunden Menschenverstand: "Immer nur Schilder und Verbote können nicht die Lösung sein."
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Stadt bestätigt Unfall
Der Stadt ist die Situation vor Ort bekannt. Zwar sei das Radfahren in der Parkanlage "grundsätzlich bei gegenseitiger Rücksichtnahme erlaubt". Dennoch kam es im vergangenen Jahr in dem Bereich zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mitteilt.
Deswegen soll jetzt nachgebessert werden: Noch in diesem Jahr will die Stadt Hinweisschilder und Markierungen anbringen, die Radfahrer auf die richtige Streckenführung hinweisen und für mehr Rücksicht im Park sorgen.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (3)