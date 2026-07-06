Eltern in Angst um ihre Kinder: Radweg-Ärger an Chemnitzer Spielplatz

Chemnitz - Der Stadtteilpark am Pleißenbach in Chemnitz-Altendorf ist seit gut einem Jahr ein echtes Schmuckstück. Die neue Brücke verbindet den Park mit dem modernen Spielplatz - und führt eigentlich direkt auf den Premiumradweg. Doch genau dort sorgt eine fehlende Beschilderung für Diskussionen.

Daniel Dudek (43) ist mit seinen Kindern regelmäßig auf dem Spielplatz. © Ralph Kunz

Wer die Brücke überquert, erkennt kaum, dass der Radweg nach rechts um die Kurve weiterführt. Stattdessen fahren viele Radfahrer den direkteren Weg nach links - und damit unmittelbar am Spielplatz vorbei.

Für manche Familien ist das ein echtes Problem: "Radfahrer sind hier teilweise viel zu schnell unterwegs. Für Kinder, die hier herumrennen, kann das gefährlich werden", erzählt eine Anwohnerin, die regelmäßig mit ihren Enkeln im Park ist, TAG24.

"Als wir die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, haben wir uns teilweise die bösesten Bemerkungen anhören müssen." Eine klare Ausschilderung würde aus ihrer Sicht viele Missverständnisse verhindern.

Daniel Dudek (43) ist mit seinen Kindern ebenfalls regelmäßig auf dem Spielplatz. Auch wenn er noch keine gefährliche Situation erlebt habe, erachtet er Hinweisschilder für "vernünftig".

Michael Funke (43) hingegen appelliert an den gesunden Menschenverstand: "Immer nur Schilder und Verbote können nicht die Lösung sein."