20 Stellen unbesetzt: Chemnitzer Feuerwehr-Notruf sucht Verstärkung

Die Chemnitzer Berufsfeuerwehr sucht Mitarbeiter für die Integrierte Regionalleitstelle, die Chemnitz, das Erzgebirge und Mittelsachsen umfasst.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - 112 ist ihre Telefonnummer: 95 Menschen nehmen Notrufe an in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) bei der Chemnitzer Berufsfeuerwehr in der Schadestraße.

Wer bei Disponentin Isabelle Rieger (29) anruft, für den geht es oftmals um Leben und Tod. © Maik Börner Theoretisch, aber 20 Plätze sind aktuell frei. Deshalb suchen Stadt und Feuerwehr mit Plakaten nach Bewerbern. "Zehn geeignete Disponenten stellen wir sofort ein", sagt Leitstellenchef Sven Reuter (47). Er lockt: "Es geht um ein tolles Team, eine tolle Aufgabe - und das Gehalt fängt bei Angestellten bei 3700 Euro an." Doch die Leitstelle fordert auch. Reelle Chancen haben nur ausgebildete Disponenten und mit Zusatzausbildung erfahrene Rettungsdienstmitarbeiter sowie Feuerwehr-Brandmeister. Chemnitz Lokal Gaga-Display am Chemnitzer Bahnhof zeigt immer nur zwei Züge an Es ist ein aufreibender Job. Zuständig für 900.000 Menschen in Chemnitz, Erzgebirge und Mittelsachsen, nehmen Disponenten 1500 Not- und Anrufe pro Tag entgegen. Per Telefon, App, Fax, Brandmelder, eCall oder von anderen Leitstellen. Zudem werden Krankentransporte koordiniert.

Ein harter Job: "Da müssen unsere Leute kühlen Kopf bewahren"

Aktuell sucht die IRLS 20 Disponenten. © Maik Börner Bei vielen Anrufen geht es um Leben und Tod. "Da müssen unsere Leute kühlen Kopf bewahren und alle Informationen erfragen - wo, wer, was, wie viele etc." Besonders haarig sind Notrufe nach Un- und Notfällen. Sven Reuter: "Verstehen, was uns ein Anrufer vielleicht aufgeregt und laienhaft erklärt. Wir beruhigen und leiten zur Ersten Hilfe an. Beim möglichen Herzstillstand gibt der Disponent Anweisungen zu Kontrolle, Lagerung und Druckmassage. Um den Massagetakt zu erklären, singen wir notfalls ein Lied." Während der Disponent beruhigt, erklärt und anleitet, tippen seine Finger Infos in den Computer, damit ein Kollege Krankenwagen oder Feuerwehren alarmieren kann.

Leitstellenchef Sven Reuter (47): "Zehn geeignete Disponenten stellen wir sofort ein." © Maik Börner