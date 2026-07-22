30.000 Euro für die Restaurierung: Dank zahlreicher Spenden kann DDR-Prestige-Zug gerettet werden

Chemnitz - Hoffnung für einen SVT 18.06: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt 30.000 Euro für die Restaurierung des historischen Schnellverbrennungstriebwagens (SVT) in Chemnitz -Kappel bereit.

Der SVT steht überdacht am Spielemuseum in Chemnitz-Kappel. © Kristin Schmidt

Das Geld aus zahlreichen Spenden fließt in die Sicherung und Instandsetzung der stark beschädigten Karosserie. Denn der Zahn der Zeit hat dem einstigen DDR-Prestige-Zug deutlich zugesetzt. Fenster, Dach, Fahrzeugboden, Lackierung und Innenausstattung müssen erneuert werden. "Auch Graffiti sind zu beseitigen", so die Stiftung.

Auf die Gleise soll der SVT nicht mehr, vielmehr soll er Medienberichten zufolge Veranstaltungsort mit Gastronomie werden.

Das konnte Solaris auf TAG24-Anfrage jedoch urlaubsbedingt nicht bestätigen. Das Unternehmen rechne mit zwei bis drei Jahren für die Sanierung, so die Sächsische Zeitung. Neben dem Spenden sollen auch erhebliche Eigenmittel eingesetzt werden.

Der elegante Schnellverkehrstriebzug der Bauart "Görlitz" galt in den 1960er-Jahren als Aushängeschild der Deutschen Reichsbahn. Die vierteilige Einheit mit der Nummer VT 18.16.03 wurde 1966 in Dienst gestellt und später sogar als rollender Jugendklubzug "Ernst Thälmann" eingesetzt.