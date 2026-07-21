Süße Reaktion auf XXL-Liebeserklärung in Chemnitz

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Die geheimnisvolle XXL-Liebeserklärung an einer Chemnitzer Hausfassade zieht weitere Kreise. Jetzt hat sich sogar der Urheber der Zeilen zu Wort gemeldet.

Von Claudia Ziems, Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die geheimnisvolle XXL-Liebeserklärung an einer Chemnitzer Hausfassade zieht weitere Kreise. Jetzt hat sich sogar der Urheber der Zeilen zu Wort gemeldet - und macht dem unbekannten Verfasser ein besonderes Angebot.

Rapper Civo (28) reagierte in seiner Instagram-Story auf die TAG24-News zur Liebesbotschaft.
Rapper Civo (28) reagierte in seiner Instagram-Story auf die TAG24-News zur Liebesbotschaft.  © Screnshot/Instagram/@civogram

"Du bist viel mehr als mein Crush (Dt.: 'Schwarm'). Mehr als das allerallerallerschönste Mädchen der Stadt", steht auf dem riesigen Plakat, das jemand am vergangenen Wochenende an einem Baugerüst in Altchemnitz befestigt hat.

Tatsächlich stammen die Zeilen aus dem Song "Größer als Liebe" von Rapper Civo (28) aus Nordrhein-Westfalen.

Die Single erschien im Frühjahr und diente dem unbekannten Chemnitzer offenbar als Inspiration für seine außergewöhnliche Liebeserklärung.

Chemnitz: Diese XXL-Liebeserklärung in Chemnitz sorgt für Aufsehen
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Die Geschichte blieb auch dem Musiker nicht verborgen: Über die sozialen Medien erfuhr Civo von der ungewöhnlichen Aktion. In seiner Instagram-Story reagierte der Rapper mit einer besonderen Einladung: "Wer auch immer das war! Ich lad dich auf meine Tour ein."

Eine süße Liebeserklärung ziert aktuell ein Baugerüst in Altchemnitz.
Eine süße Liebeserklärung ziert aktuell ein Baugerüst in Altchemnitz.  © Ralph Kunz
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Vielleicht wird aus der XXL-Liebeserklärung ja nun schon bald ein unvergessliches Konzert-Date: Dank Civos Einladung könnte der unbekannte Verfasser ja mit seinem Schwarm gemeinsam zur Tour gehen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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