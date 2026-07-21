21.07.2026 14:42 Sexualstraftäter nach Geschlechter-Wechsel in Chemnitzer Frauenknast: Das sagt die JVA dazu

Ein verurteilter Sexualstraftäter änderte sein Geschlecht und landete im Chemnitzer Frauenknast. Nun äußert sich die JVA dazu.

Von Marie-Hélèn Frech Erfurt/Chemnitz - Nach der Verlegung einer noch als Mann verurteilten Thüringer Gefangenen in ein Frauengefängnis nach Sachsen hat sich die zuständige Justizvollzuganstalt Chemnitz zu dem Fall geäußert.

Die Frauen-JVA in Chemnitz: Hier wurde ein Sexualstraftäter untergebracht, der zuvor sein Geschlecht auf weiblich ändern ließ. © Kristin Schmidt Demnach werde je nach Einzelfall und nach Abwägung aller maßgeblichen Aspekte entschieden, "ob eine Unterbringung im Frauen- oder Männervollzug und somit möglicherweise eine Verlegung von betreffenden Gefangenen angezeigt ist", hieß es auf Anfrage aus der JVA Chemnitz. Zudem sei es der sächsischen Rechtsgrundlage nach stets möglich, dass Gefangene auch noch nach der Aufnahme in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt werden können. Das war zuletzt bei Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) der Fall. Liebich gilt zwar offiziell als Frau, dennoch entschied die Anstaltsleitung in Chemnitz, dass sie in ein Männergefängnis gebracht wurde. Chemnitz Lokal Süße Reaktion auf XXL-Liebeserklärung in Chemnitz 2025 war bekannt geworden, dass Liebich den Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich hatte ändern lassen, was Kritiker für eine Provokation hielten. Liebich war noch als Mann 2023 zu einer Haftstrafe unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden.

Einzelfälle in der Regel nicht vergleichbar

Für die JVA Chemnitz steht der Schutz vor Übergriffen im Vordergrund. © Peter Endig/dpa Aus der Mitteilung der JVA Chemnitz geht allerdings hervor, dass der Fall Liebich aufgrund der "individuellen Fallgestaltung" nicht mit der Verlegung der Transfrau aus Thüringen vergleichbar ist. Im sächsischen Vollzugsgesetz heißt es zwar, dass grundsätzlich Gefangene unterschiedlichen Geschlechts getrennt voneinander untergebracht werden sollen. Allerdings lässt das Gesetz im Einzelfall auch Abweichungen zu: Dabei gelte es unter anderem, die Persönlichkeit und die Bedürfnisse der Gefangenen zu berücksichtigen, aber auch etwa auch die Sicherheit und Ordnung der Anstalt, einschließlich der Bedürfnisse der übrigen Gefangenen. Chemnitz Lokal Diese Zahlen überraschen: So stark stieg das Gehalt der Chemnitzer Dazu ergänzte die JVA Chemnitz, dass der Schutz Gefangener vor Übergriffen durch andere Gefangene unabhängig vom Geschlecht der verurteilten Person ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über die Unterbringung sei. Dabei würden auch die Taten, wegen derer die Person verurteilt wurde, eine Rolle spielen.

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Offizieller Geschlechtseintrag während Haft geändert