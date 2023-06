72-Jähriger aus Chemnitz wieder da: Polizeifachschüler finden Rentner in einem Waldstück

Wie die Polizei mitteilte, konnte der 72-Jährige am Donnerstagnachmittag im Rahmen der Suchmaßnahmen ausfindig gemacht und die Öffentlichkeitsfahndung beendet werden.

Nach einem Zeugenhinweis, dass der Rentner am Dienstagabend im Chemnitz Center gesehen wurde, setzte die Polizei am Donnerstagmorgen in der Umgebung einen Personensuchhund ein. Jedoch verlor der Hund die Spur außerhalb des Centers wieder.

Anschließend unterstützte eine Lehrklasse der Polizeifachschule Schneeberg eine Suche in einem angrenzenden Waldstück in Richtung Wittgensdorf. Dabei konnte der Senior in einem Waldstück gefunden werden.

Ein Rettungswagen wurde umgehend hinzugezogen und der Mann in ein Krankenhaus gebracht.