Diese Chemnitzerin kümmerte sich um 59 Pflegekinder - und erhält Sächsischen Verdienstorden

Pflegemutti Barbara "Bärbel" Schönfeld (72) zeigt ganz stolz den ihr verliehenen Sächsischen Verdienstorden.

"Wenn ich mal drei Tage ohne Kind war, dann war das sehr lang", sagt die 72-Jährige schmunzelnd. Insgesamt 59 Pflegekinder nahm Bärbel - wie sie von ihren Liebsten genannt wird - während ihrer Zeit als Pflegemutter bei sich auf.

"Schon mit acht Jahren fuhr ich regelmäßig Kinder aus und habe jedes Wochenende babygesittet." Barbara Schönfeld arbeitete später als Kellnerin und in einer Puddingfabrik.

1998 entschied sie sich erstmals für ein Pflegekind: "In diesem Jahr kam die kleine Shannon zu uns. Sie war damals acht Monate alt und wog nur 2800 Gramm bei einer Größe von 48 Zentimetern", erzählt die gebürtige Mittweidaerin.

Mittlerweile lebt die heute 27-Jährige in ihrer eigenen Wohnung und führt ein weitgehend eigenständiges Leben. "Shannon kommt noch zum Essen und besucht mich und meinen Mann regelmäßig." Tagsüber arbeitet sie in einer Förderwerkstatt. Am Nachmittag geht sie dann in den "Club Heinrich" der Stadtmission Chemnitz.

Shannon sei wie ihr eigenes Kind. "Sie trägt auch den gleichen Nachnamen", so die Mutter dreier Kinder.