Abriss der historischen Gasleuchten in Chemnitz: Denkmalschützer prüfen Alternativen

Chemnitz - Dass in Chemnitz historische Gaslaternen abgerissen werden , sorgte vergangene Woche für großes Aufsehen. Nach Informationen von TAG24 aus dem Umfeld der Chemnitzer Denkmalschutzbehörde ist das letzte Wort zum endgültigen Abriss der Gaslaternen noch nicht gesprochen worden.

Anwohnerin Constanze Gerschler, Unternehmer Lars Faßmann (46) und Birgit Fenner, (49), Anwohnerin in der Josephinenstrasse), setzen sich für den Erhalt der Gaslaternen ein. © Sven Gleisberg

"Seit vorgestern wurden wieder zwei Laternen in der Deulichstraße abgerissen", erzählt Anwohnerin Constanze Gerschler frustriert. In der Zwischenzeit hat sich aber vieles getan. Sie selbst startete mit Zetteln an den Laternen eine Petition.

Auch auf der Online-Plattform "openpetition" regen sich viele Chemnitzer auf, dass die "alten Damen", wie sie liebevoll bezeichnet werden, nicht erhalten bleiben. "Das Schloßbergmuseum oder den Roten Turm reißt wegen Ineffizienz auch keiner ab", schreibt Anwohnerin Birgit Fenner (49).

Gibt es noch eine Zukunft für die alten Laternen? Denkmalschützer sollen nach TAG24-Informationen noch einmal genauestens überprüfen, ob nicht doch eine Möglichkeit besteht, die Gaslampen auf LED umzurüsten. Offiziell gibt es dazu aus dem Rathaus keine Bestätigung.

Auf eine Anfrage des CDU-Stadtrates Kai Hähner (50) antwortet Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne): "Die demontierten Gasleuchten werden als Ersatzmaterial für die vorerst noch weiter bestehenden 199 Stück Gasleuchten genutzt."