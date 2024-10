Acht Ausflugstipps für den letzten Samstag in den Ferien

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Der letzte Samstag in den Herbstferien bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Empfohlen wird der Gruselnachmittag für Gruselfans ab 6 Jahren, gerne auch in Verkleidung.

Chemnitz - Im BibLab der Chemnitzer Stadtbibliothek (Moritzstraße 20) wird sich am heutigen Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr gegruselt. Schaut vorbei und trefft in der Bibliothek auf kleine Gespenster und Ungeheuer, Skelette und Hexen sowie allerlei andere schaurige Gestalten.

Einlass ist ab 21 Uhr, los geht's um 21.30 Uhr. Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro.

Chemnitz - Im Kraftverkehr (Frauenhoferstraße 60) könnt Ihr die stillste und gleichzeitig lauteste Party Eures Lebens erleben. Hier bestimmt Ihr selbst, welche Musik Ihr hört. Denn die Tracks laufen nicht über Lautsprecher, sondern direkt in Eure kabellosen Kopfhörer. Dabei könnt Ihr zwischen drei Kanälen wählen.

Zwickau - Im Gewandhaus Zwickau (Hauptmarkt) wird um 16 Uhr das letzte Mal "Pinocchio" getanzt. Das Märchenballett erzählt vom geschickten, aber einsamen Puppenbauer Geppetto, der die Puppe Pinocchio entstehen lässt. Eine Fee erweckt ihn zum Leben und der Junge stürmt hinaus in die Welt, um Abenteuer zu erleben. Dabei hat er sein Herz immer am rechten Fleck.

Los geht's um 20 Uhr. Resttickets gibt es noch an der Abendkasse.

Aber am heutigen Samstagabend stehen wieder ihre Songs im Fokus, wenn sie im Ratskeller Schwarzenberg (Markt 1) mit ihrem Akustik-Programm auftritt.

Schwarzenberg - Mit "Schatten an der Wand" schaffte Julia Neigel (58) 1988 ihren Durchbruch. Danach folgten zahlreiche große Hits und sie schrieb Songs wie "Freiheit, die ich meine" für Peter Maffay. Seit vier Jahren ist sie mittlerweile auch mit SILLY als Sängerin unterwegs.

Drebach - In die Sternwarte Drebach (Milchstraße 1) locken zwei Musikshows: "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" nimmt Familien ab 15 Uhr mit in die Welt des kleinen grünen Drachens (Eintritt: 10 Euro).

Um 17 Uhr beginnt "Pink Floyd - The Dark Side of the Moon" als visuelle Neuinterpretation des zeitlosen Klassikers (Eintritt: 15 Euro).