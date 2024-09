Acht Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung warten auf Euch

Chemnitz - Nicht nur die Herbstsonne soll Euch heute vor die Tür locken. Wir haben auch acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Bereits um 9.30 Uhr läuft "Akiko, der fliegende Affe" im CineStar Am Roten Turm. Es folgen Filme wie "Wie von Flügeln getragen", "Die Schule der magischen Tiere 3" sowie "Fuchs und Hase retten den Wald".

Chemnitz - Insgesamt 181 Filme aus 52 Ländern werden beim diesjährigen SCHLINGEL -Filmfestival bis zum 3. Oktober gezeigt. Auch am heutigen Sonntag könnt Ihr auf eine filmische Weltreise gehen.

Limbach-Oberfrohna/Freiberg - Kastanien sammeln, Drachen steigen, Blätterrascheln, Regenspaß - der Herbst steckt voller Überraschungen.

Künstler und Erzähler Jan Deicke und Musiker Matthias Hirth sind zusammen mit ihren "Puschelgeschichten" unterwegs und bringen den Herbst in die Region: 11 Uhr in die Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) und 16 Uhr ins Tivoli Freiberg (Dr.-Külz-Straße 3).

Die Karten kosten ab 9 Euro.