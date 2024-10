Achtung! Experten warnen vor Pilzbestimmung per Handy-App

Chemnitz - Gute Nachrichten für Pilzliebhaber! Während die Pilzsaison im vergangenen Jahr eher mickrig ausfiel, schießen Steinpilze, Röhrlinge und Co. aktuell nur so aus dem Boden. Doch beim Sammeln ist wie jedes Jahr Vorsicht geboten.

Der Steinpilz ist ein beliebter Speisepilz. © Maik Börner

Und diese Hilfe wird gut angenommen. Als Pilzberaterin hat Stefanie Kobrow zurzeit viel zu tun. Außerdem ist sie seit acht Jahren im Verein "Pilzfreunde Chemnitz" Mitglied. "Wir treffen uns einmal im Monat, um uns miteinander auszutauschen."

Im Verein ist auch Dieter Schulz (82). Der Pilzberater ist ein wahrer Experte. "Ende 2026 bin ich 50 Jahre als Pilzberater tätig. Dann möchte ich aufhören", lacht Dieter Schulz.

Doch welche Pilze wachsen momentan in den heimischen Wäldern? "In diesem Jahr gibt es vor allem viele Steinpilze", berichtet Dieter Schulz. In Stefanie Kobrows Korb landete beispielsweise die Krause Glucke, der Riesenbovist und die Rotkappe. "In den nächsten Tagen werden auch noch viele Maronen sprießen", freut sie sich.