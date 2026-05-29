Achtung, Stolperfalle! Chemnitzer City-Loch wird endlich gepflastert

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der Chemnitzer Bretgasse klafft seit Wochen ein großes Loch im Pflaster - hier herrscht Sturzgefahr. Nun reagiert die Stadt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Seit Wochen klafft in der Bretgasse in Chemnitz eine Stolperfalle im Pflaster. Die Stelle wurde bereits im April wegen Bauarbeiten aufgegraben und zunächst mit Zäunen abgesperrt. Zwar wurde das Loch anschließend wieder zugeschüttet, richtig verschlossen oder gepflastert ist es jedoch nicht.

Ein Rollstuhlfahrer ärgerte sich vor Ort über das Loch.
Ein Rollstuhlfahrer ärgerte sich vor Ort über das Loch.  © Sven Gleisberg

"Der aktuelle Zustand stellt eine gefährliche Sturzfalle für Passanten dar", schimpft ein Chemnitzer im städtischen Mängelmelder.

Auch vor Ort herrscht Unmut: "Das ist schwierig", sagt ein Senior im Rollstuhl zu TAG24 mit Blick auf die betroffene Stelle. "Vor allem im Dunkeln."

Wie die Stadt auf TAG24-Nachfrage erklärt, steckt hinter dem Problem eine Havarie im Stromnetz. "Das bauausführende Unternehmen konnte aufgrund von Ersatzteil-Engpässen die Störung bisher nur provisorisch beheben", so eine Sprecherin.

Chemnitz: Ausbildung für Menschen mit Behinderung: Chemnitzer Arbeitsagentur geht mit gutem Beispiel voran
Chemnitz Lokal Ausbildung für Menschen mit Behinderung: Chemnitzer Arbeitsagentur geht mit gutem Beispiel voran

Um größere Beeinträchtigungen beim Hutfestival zu vermeiden, soll die Fläche laut Stadt am Freitag noch gepflastert werden.

Das Loch soll am Freitag gepflastert werden.
Das Loch soll am Freitag gepflastert werden.  © Sven Gleisberg
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

"Die endgültige Reparatur erfolgt dann mit den bestellten Ersatzteilen ab 22. Juni." Dafür muss das Loch dann wieder geöffnet werden.

Titelfoto: Sven Gleisberg

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: