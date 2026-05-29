Achtung, Stolperfalle! Chemnitzer City-Loch wird endlich gepflastert

Chemnitz - Seit Wochen klafft in der Bretgasse in Chemnitz eine Stolperfalle im Pflaster. Die Stelle wurde bereits im April wegen Bauarbeiten aufgegraben und zunächst mit Zäunen abgesperrt. Zwar wurde das Loch anschließend wieder zugeschüttet, richtig verschlossen oder gepflastert ist es jedoch nicht.

Ein Rollstuhlfahrer ärgerte sich vor Ort über das Loch. © Sven Gleisberg

"Der aktuelle Zustand stellt eine gefährliche Sturzfalle für Passanten dar", schimpft ein Chemnitzer im städtischen Mängelmelder.

Auch vor Ort herrscht Unmut: "Das ist schwierig", sagt ein Senior im Rollstuhl zu TAG24 mit Blick auf die betroffene Stelle. "Vor allem im Dunkeln."

Wie die Stadt auf TAG24-Nachfrage erklärt, steckt hinter dem Problem eine Havarie im Stromnetz. "Das bauausführende Unternehmen konnte aufgrund von Ersatzteil-Engpässen die Störung bisher nur provisorisch beheben", so eine Sprecherin.

Um größere Beeinträchtigungen beim Hutfestival zu vermeiden, soll die Fläche laut Stadt am Freitag noch gepflastert werden.