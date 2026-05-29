Nach Schließung im Frühjahr: Dieser Händler zieht in ehemaligen Saturn-Markt im Chemnitz Center

Chemnitz - Das wird nicht nur Hobbysportler freuen: Sportausstatter Decathlon eröffnet in Chemnitz eine weitere Filiale.

Besucher vom Chemnitz Center haben die Werbung vom Sportwarenhändler Decathlon vielleicht schon entdeckt. Nun ist es offiziell, dass Chemnitz eine zweite Filiale bekommen wird. © Ralph Kunz

Der Händler zieht ins Chemnitz Center auf die Fläche des ehemaligen Saturn-Marktes. Das Geschäft soll im Herbst als Erlebnisfiliale öffnen.

Auf der 2900 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wird ein interaktiver Bereich entstehen zum Ausprobieren und Testen von Equipment.

Zu dem Angebot gehören dann auch ein eigenes Mobilitäts- und Fahrradzentrum sowie Sortimente für Bergsport, Zelten, Reiten und Angeln.

Die Filiale soll das Angebot zum Geschäft in der Innenstadt ergänzen, das vollumfänglich erhalten bleiben soll. "Wir blieben der City absolut treu!", heißt es dazu von Decathlon.