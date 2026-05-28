Chemnitzer Stadtrat beschließt Kürzungen im ÖPNV: Das kommt jetzt auf Fahrgäste zu

Chemnitz - Jetzt wird bei Bus und Bahn der Rotstift spürbar. Der Stadtrat hat dem Chemnitzer Nahverkehr ein erstes Sparpaket verordnet . Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wird an mehreren Stellen ausgedünnt: nachts, in den Sommerferien und auf schwächer genutzten Strecken.

Die Linie 83 nach Euba fährt bald seltener. Der Schülerverkehr soll aber weiter abgesichert bleiben. © Sven Gleisberg

Das Kernnetz zur Hauptverkehrszeit soll bleiben, wie es ist. Doch wer zu Randzeiten unterwegs ist, muss künftig genauer auf die Uhr schauen.

Bürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) formulierte es nüchtern und hart: Eine "Reduzierung des Linien- und Fahrplanangebotes" sei "unvermeidlich".

Was ändert sich? Der deutlich dünnere Nachtfahrplan beginnt dann schon eine Stunde früher: 22.45 Uhr.

Samstags bleibt der nächtliche Sparmodus bis 5.45 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sogar bis 7.45 Uhr. Entstehende Lücken sollen teilweise mit Anruf-Linien-Taxis ("ALiTas"), geschlossen werden.

Außerdem: In Euba wird die Linie 83 nur noch stündlich fahren (bisher halbstündlich). Die Linie 73 wird ganz eingedampft.