Eine Million Euro mehr: Doch kein Kahlschlag in der Chemnitzer Jugendhilfe!

Chemnitz - Für die Chemnitzer Jugendhilfe zeichnet sich Entspannung ab. Nach den lautstarken Protesten der vergangenen Wochen hat OB Sven Schulze (64, SPD ) jetzt die Flucht nach vorn angetreten und persönlich erklärt, wie es 2026 weitergehen soll.

OB Sven Schulze (64, SPD) hat den Rathaus-Kompromiss zur Jugendhilfe 2026 vorgelegt. © Uwe Meinhold

Die Stadt hat im Haushalt noch einmal gesucht, umgeschichtet und umgeplant. Ergebnis: Fast eine Million Euro zusätzlich kann in die Jugendhilfe fließen.

Die große Lücke von ursprünglich 1,6 Millionen Euro schrumpft damit deutlich. Viele Träger, die schon um ihre Angebote bangten, können erst einmal aufatmen.

"Wir wollen ein breites und verlässliches Angebot", sagte OB Schulze. Die Demonstrationen der vergangenen Tage seien im Rathaus sehr wohl angekommen.

Aber er machte auch klar, wo die Grenzen liegen: Die finanzielle Lage der Stadt bleibe angespannt. "Wer mehr Geld verlangt, muss auch sagen, wo es herkommen soll."