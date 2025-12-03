Leichenfund auf Chemnitzer Kaßberg: Blieb er zu lange unentdeckt?

Chemnitz - Der Fund eines toten Mannes auf dem Kaßberg rückt die Chemnitzer Garagenhöfe in die Aufmerksamkeit. Während der Kulturhauptstadt wurde hier gefeiert. Doch sind die Scheinwerfer abgebaut, fristen die Bauten ein Dasein im Dunkeln. Ein Umstand, der dem Mann Hilfe und das Leben kostete?

Zwischen den Garagen an der Kaßbergstraße wurde der Tote aufgefunden. © Sven Gleisberg

Das war passiert: Ein Passant fand den leblosen Mann am Dienstagmorgen auf einem Garagenhof an der Kaßbergstraße. Er lag auf dem Boden zwischen den Garagen. Für die Polizei war schnell klar: Sie schließt eine Straftat aus.

Nach ersten Erkenntnissen spricht alles für eine Tragödie, der Senior ist gestürzt. Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei ein "medizinisches Problem" als wahrscheinliche Ursache.

Hätte dem Mann geholfen werden können? Wie lange der Senior ohne Hilfe in dem Garagenhof lag, liegt im bislang buchstäblich Dunkeln.

In der Nachbarschaft ist die Erschütterung groß.

"Ich bin am Morgen nicht an mein Fahrrad gekommen, weil alles abgesperrt war", berichtet Eberhard Schlücker (88). "Aber das ist das kleinste Übel", zeigt sich der Senior betroffen.