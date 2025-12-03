 1.188

Leichenfund auf Chemnitzer Kaßberg: Blieb er zu lange unentdeckt?

Schock-Fund in Chemnitz: Am Dienstag wurde ein lebloser Mann auf einem Garagenkomplex entdeckt. Anwohner sind erschüttert.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Der Fund eines toten Mannes auf dem Kaßberg rückt die Chemnitzer Garagenhöfe in die Aufmerksamkeit. Während der Kulturhauptstadt wurde hier gefeiert. Doch sind die Scheinwerfer abgebaut, fristen die Bauten ein Dasein im Dunkeln. Ein Umstand, der dem Mann Hilfe und das Leben kostete?

Zwischen den Garagen an der Kaßbergstraße wurde der Tote aufgefunden.
Zwischen den Garagen an der Kaßbergstraße wurde der Tote aufgefunden.  © Sven Gleisberg

Das war passiert: Ein Passant fand den leblosen Mann am Dienstagmorgen auf einem Garagenhof an der Kaßbergstraße. Er lag auf dem Boden zwischen den Garagen. Für die Polizei war schnell klar: Sie schließt eine Straftat aus.

Nach ersten Erkenntnissen spricht alles für eine Tragödie, der Senior ist gestürzt. Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei ein "medizinisches Problem" als wahrscheinliche Ursache.

Hätte dem Mann geholfen werden können? Wie lange der Senior ohne Hilfe in dem Garagenhof lag, liegt im bislang buchstäblich Dunkeln.

Chemnitz: Wurde hier richtig übersetzt? Schilder-Posse in Chemnitz
Chemnitz Lokal Wurde hier richtig übersetzt? Schilder-Posse in Chemnitz

In der Nachbarschaft ist die Erschütterung groß.

"Ich bin am Morgen nicht an mein Fahrrad gekommen, weil alles abgesperrt war", berichtet Eberhard Schlücker (88). "Aber das ist das kleinste Übel", zeigt sich der Senior betroffen.

Der gerufene Notarzt stellte den Tod des Seniors fest.
Der gerufene Notarzt stellte den Tod des Seniors fest.  © Härtelpress
Einsatzkräfte sperrten die Zufahrt zum Hof ab.
Einsatzkräfte sperrten die Zufahrt zum Hof ab.  © Härtelpress
Eberhard Schlücker (88) kam durch die Absperrung am Vormittag nicht an sein Rad.
Eberhard Schlücker (88) kam durch die Absperrung am Vormittag nicht an sein Rad.  © Sven Gleisberg

Stockdunkel: Warum gibt's auf dem Hof kein Licht?

Anwohner Benjamin Rieger (36) zeigt in den Garagenhof, der nachts nicht beleuchtet ist.
Anwohner Benjamin Rieger (36) zeigt in den Garagenhof, der nachts nicht beleuchtet ist.  © Sven Gleisberg

Anwohner Benjamin Rieger (36) beobachtete den Polizeieinsatz von seinem Balkon. "Ich hatte gestern Spätschicht, bin aber nicht - wie sonst immer - über den Garagenhof gegangen", erzählt er. "Vielleicht hätte ich sonst etwas gesehen."

Stattdessen ging er am Wohnblock neben dem Hof entlang. "Von dort sieht man nicht, was auf dem Garagengelände passiert."

Auch vom Gehweg an der Kaßbergstraße ist der unbeleuchtete Hof schlecht einzusehen. "Wenn man hier hineinläuft, ist es stockdunkel. Da siehst du niemanden liegen", weiß Rieger.

Chemnitz: Eine Million Euro mehr: Doch kein Kahlschlag in der Chemnitzer Jugendhilfe!
Chemnitz Lokal Eine Million Euro mehr: Doch kein Kahlschlag in der Chemnitzer Jugendhilfe!

Warum ist auf dem Hof kein Licht?

Die Stadt Chemnitz antwortet: "Ungeachtet der tragischen Umstände handelt es sich bei dem Garagenhof um ein nicht-öffentliches Grundstück der Stadt Chemnitz, das nicht öffentlich gewidmet ist und daher auch keine Beleuchtung besitzt."

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (2), Härtelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: