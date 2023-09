Ärzte-Ausbildung in Chemnitz: MP Kretschmer verspricht langfristige Finanzierung

Chemnitz - "Wir wollen es gern versuchen": Seit Oktober 2020 erproben das Chemnitzer Klinikum und die TU Dresden einen neuen Studiengang. Um mehr junge Ärzte aufs Land zu bringen, lernen die 154 Studierenden an der TU Humanmedizin in etwas abgeschwächter Form. Dafür werden sie eher in den (Chemnitzer) Klinikalltag involviert. Damit wolle man die angehenden Ärzte binden.