Ägypter zieht nach Chemnitz, um im Klinikum zu helfen

Chemnitz - Es klingt wie ein Märchen aus dem Orient, ist aber die Realität in Chemnitz . John Nashaat (33) kam vor einer Woche aus Ägypten nach Sachsen, um zu arbeiten. Nicht regulär, sondern für ein Taschengeld beim Bundesfreiwilligendienst (Bufdi). Nächsten Freitag fängt er im Klinikum an.

John Nashaat staunt über das neue Land. Zu TAG24 sagte er: "Alles so grün wie im Stadthallenpark. Abends ist es in meiner Wohnung in der Scheffelstraße ruhig - bis auf die Grillen. Die gibt es in Hurghada nicht."

Der Ägypter freut sich auf seinen Job: "Ich werde erst mal in der Küche helfen." Was er nicht lernen muss, ist deutsche Pünktlichkeit: "Ich bin mit dem Bus zum Klinikum gefahren, um zu sehen, wie lange es dauert. Wenn die Arbeit um acht Uhr beginnt, will ich um acht dort sein."