Alle 210 Meter eine Ampel: Anwohner in Chemnitz-Rabenstein genervt

Ampel-Allee Oberfrohnaer Straße: Erstes Rot an der Riedstraße, das zweite Rot folgt kurz danach. © Kristin Schmidt

Acht Ampeln auf 1680 Metern in der Oberfrohnaer Straße haben Weltstadt-Niveau. Anwohner Thomas Lange (54) ist wütend: "Im Berufsverkehr ist im kleinen Ort Stopp and go. Ich erlebe dieses Drama jeden Tag!"

Zu den vier normalen Ampeln gesellten sich zuletzt vier Baustellenampeln zwischen Viadukt und Pelzmühlenstraße. Alle 210 Meter sehen Autofahrer Rot.

Blumenhändlerin Kathleen Graube (46, "Blütenträume") findet das nervig: "Das ist derzeit das Dauerthema der Kunden." Andererseits findet sie den Wirrwarr in Rabenstein fast lustig: "Schade, dass vor meinem Laden keine neunte Ampel steht. Dann müssten die Menschen bei mir anhalten."

An eine mangelhafte Baustellen-Koordination der Stadt denkt Steffi Nobst (61), Hausdame im Hotel Schloss Rabenstein. "Acht Ampeln auf der kurzen Strecke ist schon arg. Und die erste Ampel am Viadukt ist komplett überflüssig. Eine Vorfahrtsregelung hätte es auch getan."