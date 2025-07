Rechtsextremist Sellner im Chemnitzer Rathaus: Gegenprotest auf dem Markt

Alles in Kürze

Organisiert wurde der Gegenprotest vom Bündnis "Chemnitz verbindet". Sie appellierten an die Chemnitzer: "Bitte zeigt, dass es in unserer Stadt keinen Raum für Rassismus und das Schüren von Angst und Hass gibt! Bitte unterstützt die demokratischen Kräfte im und außerhalb des Rathauses und lasst uns gemeinsam diesem rechten Hetzer in den Weg stellen."