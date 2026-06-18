Angst in Chemnitzer Gartensparte: Katzen in grausame Fallen gelockt?

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Einsiedel geht die Angst um: Zwei Katzen wurden im Bereich der Gartenanlage "Waldesrauschen" innerhalb kurzer Zeit auf grausame Weise schwer verletzt - ein Tier musste eingeschläfert werden. Die Anwohner gehen davon aus, dass die Fellnasen in illegale Fallen getappt sind.

Simone Knöbel (60, l.) mit ihrer Katze "Heidi" und Martina Frommhold (72) haben Angst um die Vierbeiner. © Sven Gleisberg

"Das hat kein Tier verdient", erzählt Anwohnerin Martina Frommhold (72). Mitte Mai wurde ihr und Nachbarin Simone Knöbel (60) eine Kameraaufnahme zugespielt, wo eine Katze stark humpelte.

Nach einiger Zeit wurde "Robert" (ca. 4 Jahre alt) aufgespürt und zum Tierarzt gebracht. Laut Veterinärin Ulrike Haase (44) konnte das Bein des Katers nicht mehr gerettet werden - eine Amputation war nötig.

Am vergangenen Freitag passierte es wieder: Kater "Fritz" (17) wurde ebenfalls lebensgefährlich am linken Hinterbein verletzt. Diesmal musste der Stubentiger aufgrund seines Alters eingeschläfert werden.

Sowohl Martina als auch Simone haben die Vermutung, die Katzen wurden durch schlagende Fallen - zum Beispiel Tellereisen - schwer verletzt.