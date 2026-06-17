"Chemnitz ist geil!": Im Glücksatlas nur Mittelfeld, doch in dieser Auswertung liegt die Stadt vorn

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Der Glücksatlas zeigt an, wie glücklich die Bewohner von Großstädten sind. Chemnitz schnitt mit Platz 17 ab, bei einer Sonderauswertung auf Platz 2.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Vor wenigen Tagen ist der Glücksatlas für Deutschland herausgekommen. Chemnitz landete dabei im Mittelfeld auf Platz 17. Doch eine Sonderauswertung der 16- bis 29-Jährigen zeigt ein anderes Ergebnis.

Die vielen Grünflächen und Parkanlagen in Chemnitz sorgen ebenfalls für eine gute Lebensqualität.
Die vielen Grünflächen und Parkanlagen in Chemnitz sorgen ebenfalls für eine gute Lebensqualität.  © Ralph Kunz

In dieser Altersgruppe landete Chemnitz plötzlich auf dem Silbertreppchen. Platz eins hat Aachen inne und auf Platz drei folgt Erfurt. Die Thüringer Landeshauptstadt holte im großen Städteranking noch die Goldmedaille. Die Zahlen zur Sonderstudie des Glücksatlas liegen "Funk", dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF vor.

"Uns wurden die Daten der 16- bis 29-Jährigen exklusiv zugeschickt (5833 Befragte). Die Befragung fand von Januar 2023 bis April 2026 statt und beschäftigte sich unter anderem damit, wie die Wohnsituation, Kriminalität, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildungsmöglichkeiten in den Städten beurteilt wurden. Dabei wurde zwischen objektiver und subjektiver Lebensqualität unterschieden", heißt es auf dem Funk-Instagram-Kanal.

Während sich schon einige User fragen, wie Chemnitz so weit vorne landen konnte, meinte ein Kommentator nur: "Chemnitz ist geil. Da besteht kein Zweifel."

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Positiv für Chemnitz zu Buche schlagen unter anderem die günstigen Mieten und eine gute Infrastruktur.

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Für Chemnitz sprechen unter anderem niedrige Mieten und eine hohe Luftqualität.
Für Chemnitz sprechen unter anderem niedrige Mieten und eine hohe Luftqualität.  © Kristin Schmidt

Im großen Glücksatlas steht dazu: "Das Leben in Chemnitz ist günstig. Die Luftqualität ist gut, Wohnungseinbrüche sind selten und die Mieten sind mit 5,99 Euro je Quadratmeter die niedrigsten im Städtevergleich. Auch der Mietanstieg seit 2017 fällt am geringsten aus."

Die Macher der Studie mahnen aber auch an, dass Chemnitz den höchsten Altersdurchschnitt unter den Großstädten hat und es eine hohe Schulabbrecherquote gebe.

Beim Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie und der Universität Freiburg wurden insgesamt 23.286 Menschen im Alter von 16 bis 84 Jahren befragt. Untersucht wurden 40 Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern.

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Chemnitz erhielt dabei 7,12 Punkte und liegt damit über dem Durchschnitt in Sachsen (6,90) und auch im ostdeutschen Vergleich gehören die Chemnitzer zu den zufriedeneren Großstädtern.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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