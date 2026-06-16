Ausgerechnet vor der ersten Hitzewelle: Brunnen-Sorgen im Schlossteich und am Rosenhof

Chemnitz - Ab Donnerstag wird es richtig warm. Ausgerechnet jetzt hat Chemnitz ein Problem mit seinen Brunnenfontänen. Während das Wasser auf dem Schlossteich nach einem Defekt wieder spritzt, dauert es bei dem Brunnen auf dem Rosenhof noch etwas länger, bis sich Bürger Abkühlung verschaffen können.

Tourist Jörg Adomat (62) genießt die Erfrischung am funktionierenden Marktbrunnen. © Ralph Kunz

Jörg Adomat (62) ist für eine Woche zu Besuch in Chemnitz. Am funktionierenden Marktbrunnen hat er sich Dienstagmittag eine Erfrischung gegönnt.

Dass die Fontänen am Rosenhof nicht funktionieren, dafür hat der Rentner angesichts der bevorstehenden Hitze und des Klimawandels kein Verständnis: "Ich brauche nichts errichten, wenn ich es nicht in Schuss halten kann."

Weil die Anzahl an kaputten Platten an dem Brunnen am Rosenhof laut Stadt "größer ausfällt als zunächst angenommen", muss die Inbetriebnahme auf Freitag verschoben werden.

Bei Temperaturen über 30 Grad am Freitag dürfte dies für hitzegeplagte Chemnitzer zumindest eine gute Nachricht sein.

Auch die Fontäne im Schlossteich gab am Dienstag keine Abkühlung. Sie musste wegen einer elektronischen Störung zunächst ausgeschaltet werden - doch am Nachmittag ging sie wieder in Betrieb.