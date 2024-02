Aufregung in Chemnitzer Wohngebiet: Warum stehen hier rostige Schiffscontainer?

Chemnitz - Zehn rostige Schiffscontainer auf einem Baugrundstück in Chemnitz-Reichenbrand sorgen für Aufregung im Wohngebiet. Bisher weiß niemand, was dort passieren soll. CDU-Stadträtin Solveig Kempe (42) vermutet: "Das soll wohl ein Wohnhaus werden."

Zehn rostige Schiffscontainer an der Lennéstraße geben Anwohnern Rätsel auf. Des Rätsels Lösung: Es wird ein Wohnhaus. © Ralph Kunz

Die zehn Container an der Lennéstraße haben schon die ganze Welt bereist. "Nun sind sie in Reichenbrand gestrandet", seufzt Anwohner Gert Rehn (78). Er witzelt: "Ich dachte an ein LNG-Terminal. Aber da fehlt ja noch ein Hafenzugang für Chemnitz."

Auch Architekt Rehn tippt auf ein Wohnhaus, wundert sich aber: "Die Container entsprechen keiner Bauordnung, von Statik bis Wärmedämmung."



Bei Facebook gingen die zehn Container gegenüber der Schule längst viral. Der Heimatverein Reichenbrand schimpfte über "Schrott". Ein User warnt vor voreiligen Schlüssen: "Da kann man tolle Sachen draus bauen."