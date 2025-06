Wo sie auftauchen, knickt der grüne Daumen ein: Die sieben Plagen der Kleingärtner

Wenn eine Plage im Anmarsch ist, erfährt es Suzanne Krauß (55) meist zuerst. Sie ist Vorsitzende des Stadtverbands der Kleingärtner in Chemnitz , zu dem 14.000 Parzellen in 179 Vereinen gehören und deren Pächter bei den 104 Fachberatern des Stadtverbandes Rat suchen.

Sie befallen Beerensträucher, deren Blätter sich blasenartig verformen. Die Insekten sitzen an den Blattunterseiten. "Jauche aus Ackerschachtelhalm oder Brennnesseln beugt vor. Sie kann gegossen oder verdünnt gespritzt werden", so Krauß. "Bei erstem Befall einzelne Blätter entfernen - nicht mehr, wenn schon Früchte dran hängen."

Der invasive Falter stammt ursprünglich aus Ostasien. Seine Raupen fressen Buchsbäume ratzekahl. Krauß: "Voriges Jahr ist der Befall in Chemnitz explodiert. Wer an einem heißen Tag schwarze Müllsäcke über die Pflanze breitet, kann die Raupen wenig später darunter einsammeln. Die Mühe lohnt bei Einzelpflanzen."

Ihr Rat: "Hände weg von Bierfallen, die ziehen die Schnecken der gesamten Umgebung an. Am wirksamsten ist Absammeln. Außer Tigerschnegel, die die Eier der Spanischen Wegschnecke fressen."

Die Abdeckung mit einem luftigen Netz gegen zu viel Sonne kann helfen. © Uwe Meinhold

Wühlmaus

"Wenn dem Salat die Wurzel fehlt oder die Kartoffeln weg sind, war meist die Wühlmaus am Werk", weiß die Gartenexpertin. "Es gibt Vergrämer, deren Ton allerdings auch Menschen nervt. Junge Bäume können bei der Pflanzung mit einem Drahtgeflecht an den Wurzeln geschützt werden."

Sonnenbrand

Auch zu viel Sonneneinstrahlung kann die Ernte vermiesen. "Früchte können regelrechten Sonnenbrand bekommen. Empfindlich sind beispielsweise Stachelbeeren, die bei großer Hitze noch vorm Reifwerden garen und verderben. Ein luftiges Netz als Sonnenschutz hilft", empfiehlt Krauß.

Mehltau

Wenn Rosenknospen oder die Blätter von Gurkenpflanzen von einem weißen Belag überzogen sind, ist meist die Pilzerkrankung Mehltau schuld. "Hilfreich ist das Besprühen mit verdünnter Milch", sagt die Gartenexpertin. "Befallene Pflanzenteile sollten im Hausmüll entsorgt, Gartenwerkzeug desinfiziert werden."

Kirschessigfliege

Seit etwa zehn Jahren verbreitet sich die asiatische Kirschessigfliege in Deutschland. Sie befällt die reifenden Früchte. Suzanne Krauß rät zu giftfreien Gegenmitteln. "Gelbtafeln, die gleich nach der Blüte in die Bäume gehängt werden, sind hilfreich. Die Farbe lockt die Insekten an, an der klebrigen Oberfläche bleiben sie haften."